USA: prix à la production et ventes au détail en légère hausse en septembre
information fournie par Boursorama avec AFP 25/11/2025 à 17:39

Les prix à la production et les ventes au détail ont augmenté légèrement au mois de septembre, selon les données publiées mardi par le gouvernement américain avec plusieurs semaines de retard du fait de la paralysie budgétaire ("shutdown") record d'octobre et novembre.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Selon les données dévoilées par le département du Travail, l'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 0,3% sur un mois en septembre, en réaccélération par rapport à la baisse observée le mois précédent, ce qui est en ligne avec les attentes des analystes, selon le consensus publié par MarketWatch.

Sur un an, l'indice PPI a avancé de 2,7%, en légère accélération par rapport au rythme annuel observé un mois plus tôt (+2,6%).

Si l'on ne tient pas compte de l'alimentation et de l'énergie, dont les prix sont généralement plus volatils, la hausse mensuelle est de 0,2%, soit légèrement en-deçà du consensus.

La hausse des prix à la production est souvent un indice d'une possible augmentation à venir des prix finaux et donc de l'inflation.

"L'élément essentiel est que l'inflation, au niveau des grossistes, persiste, comme le montre les prix de l'alimentaire, ce qui explique pourquoi de nombreux consommateurs, qui voient les prix augmenter ensuite dans les rayons, n'ont pas le sentiment que l'inflation est sous contrôle", ont pointé dans une note les analystes de briefing.com.

L'alimentation a en effet connu une hausse plus marquée, à 1,1% sur un mois, et 4% sur un an, alors que le pouvoir d'achat, en particulier sur les produits alimentaires, reste un sujet majeur pour les Américains, tout particulièrement en cette période de Thanksgiving.

Le président Donald Trump en a fait un de ses principaux arguments en matière de politique économique.

Du côté des ventes au détail, publiées cette fois par le département du Commerce, la hausse mensuelle en septembre est de 0,2%, moins rapide qu'au mois d'août et légèrement plus faible que le consensus de MarketWatch.

Parmi les secteurs qui ont vu les ventes augmenter le plus, l'énergie et la santé sont les premiers concernés, de même que les ventes dans les magasins de proximité.

A l'inverse, les ventes de véhicules motorisés, des magasins d'électronique et d'habillement sont en recul sur un mois.

Les matériaux de construction repartent en légère hausse mais restent orientées à la baisse sur un an.

"Si l'on exclut la vente de carburant, les ventes en septembre sont quasi stables sur un mois, ce qui pointe un ralentissement des dépenses des consommateurs", ont alerté les analystes de briefing.com.

Durant le "shutdown" le plus long de l'histoire (du 1er octobre au 12 novembre), les ministères américains ont retardé une série de publications macroéconomiques importantes, qui sont désormais dévoilées avec plusieurs semaines de retard sur la date initiale de publication, en décalage avec l'état de l'économie actuelle.

Mais plusieurs indicateurs essentiels concernant octobre, tels que le chômage ou l'indice des prix à la consommation (CPI) ont vu leur publication annulée concernant le mois d'octobre, les services statistiques n'ayant pas été en mesure de collecter les données brutes nécessaires.

Les estimations préliminaires pour le PIB du 3e trimestre ne seront également pas connues et son estimation finale a d'ores et déjà été retardée à mi-décembre.

