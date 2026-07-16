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« On ne se rend même pas compte qu’on est pourris gâtés avec l’équipe de France »
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 23:41

« On ne se rend même pas compte qu’on est pourris gâtés avec l’équipe de France »

« On ne se rend même pas compte qu’on est pourris gâtés avec l’équipe de France »

La déception domine après l’élimination des Bleus dans un non-match contre l’Espagne : la troisième étoile, ce ne sera pas pour cette année. Après trois demi-finales d’affilée, les plus anciens qui ont connu l’équipe de France qui n’avait jamais gagné et les longues disettes sont là pour relativiser. De Guy Roux à Marcel Aubour, ils partagent leur sagesse.

Guy Roux : « On fait la fine bouche  »

Entraîneur emblématique de l’AJA, 87 ans

« Connaissant la nature non seulement française mais humaine, si on a la possibilité d’évaluer la valeur de ce qu’on a fait et que c’est ce qu’on a fait de moins bien depuis des mois, c’est sûr que ça crée un sentiment de déception et de tristesse dans le pays. Un élève qui a toujours été premier de sa classe, si le dernier jour il est deuxième, ses parents vont lui faire la tête.…

Propos recueillis par Nathan Beaufils et Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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