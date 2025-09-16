On ne l’attendait pas, mais ce joueur est bien dans le groupe de l’OM

Il ne pouvait pas manquer ce moment.

Après le Real Madrid, l’Olympique de Marseille a dévoilé ce mardi matin son groupe pour le déplacement à Madrid en vue de sa première rencontre de Ligue des champions. Si Nayed Aguerd et Hamed Junior Traoré sont bel et bien forfaits, les Phocéens pourraient tout de même compter sur Amine Gouiri. Sorti sur blessure, après avoir été touché à l’épaule lors de la victoire contre Lorient (4-0) vendredi dernier, l’international algérien est finalement du voyage en Espagne.…

