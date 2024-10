On n'arrête plus Andy Carroll !

Bordeaux a enchaîné une deuxième victoire en championnat , et une quatrième toutes compétitions confondues, au détriment d’Avranches samedi (1-0). Le salut des Girondins est une nouvelle fois venu d’Andy Carroll , qui a libéré le Matmut Atlantique d’une frappe rasante du droit à la 22 e minute. L’Anglais affiche déjà cinq buts en trois matchs de National 2 . Avec neuf points en six matchs et deux journées à rattraper, les Girondins peuvent regarder vers le haut puisque la troisième place n’est qu’à trois points . La première, synonyme de montée, est quant à elle occupée par Saint-Malo, avec onze points de plus que Bordeaux.…

QB pour SOFOOT.com