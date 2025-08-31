On était à la crémaillère du Paris FC à Jean-Bouin

On était à la crémaillère du Paris FC à Jean-Bouin

Pour son premier match à domicile de la saison en Ligue 1, 46 ans après le dernier, le Paris FC a pris trois points précieux face à Metz (3-2) et surtout découvert son nouvel écrin : le stade Jean-Bouin. Si la prise de repères n'a pas été simple, notamment pour les supporters, ce premier acte a été une franche réussite. Reportage.

Pour la première fois, la rue Claude-Farrère n’était pas remplie de supporters du Paris Saint-Germain, du Stade Français ou encore du FC Versailles, mais bien de ceux du Paris FC. Le club francilien fêtait ce dimanche sa crémaillère dans sa nouvelle enceinte de Jean-Bouin, située à quelques mètres du Parc des Princes, lors d’une réception victorieuse du FC Metz (3-2). Malgré la grisaille, ce jour historique pour le PFC et ses supporters a été un franc succès.

…

Par Thomas Morlec, à Jean-Bouin pour SOFOOT.com