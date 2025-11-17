On était à Bilbao pour le match qui a uni Basques et Palestiniens
Ce samedi à Bilbao, l’équipe du Pays basque accueillait la Palestine lors d’une rencontre hautement symbolique, en soutien à la population gazaouie décimée par deux années de guerre, et écho de liens politicoculturels profondément ancrés. Reportage.
Une image vaut souvent mieux que mille mots, et celle-ci relève du symbole : un échange de bouquets de fleurs en hommage aux victimes d’une guerre qui n’en finit pas. C’est par ce geste que les sélections basque et palestinienne ont décidé de marquer la soirée durant laquelle les locaux se sont imposés 3-0 face à leurs homologues palestiniens. L’issue d’une journée marathon démarrée plusieurs heures auparavant.
Il est 15 heures, ce samedi, au cœur du Casco Viejo, quartier historique et festif de Bilbao. Dans ces rues pavées, typiques du Pays basque, le kalimotxo , mélange de vin rouge bon marché et de coca, et la bière coulent à flots. Les tabernas sont noires de monde et, çà et là, Txoria Txori, Ikusi Mendizaleak et d’autres chants traditionnels sont entonnés par la foule. Au loin, des pétards explosent à des fréquences plus ou moins régulières. Aucun doute, c’est jour de match comme aucun autre dans la capitale de la Biscaye. La sélection nationale basque reçoit celle de Palestine dans une rencontre amicale au fort capital symbolique, du « football pour la paix » , titre Mundo Deportivo Bizkaia en une.…
Propos recueillis par EH.
Par Emmanuel Hoarau, à Bilbao pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
