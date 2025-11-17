 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

On était à Bilbao pour le match qui a uni Basques et Palestiniens
information fournie par So Foot 17/11/2025 à 11:26

On était à Bilbao pour le match qui a uni Basques et Palestiniens

On était à Bilbao pour le match qui a uni Basques et Palestiniens

Ce samedi à Bilbao, l’équipe du Pays basque accueillait la Palestine lors d’une rencontre hautement symbolique, en soutien à la population gazaouie décimée par deux années de guerre, et écho de liens politicoculturels profondément ancrés. Reportage.

Une image vaut souvent mieux que mille mots, et celle-ci relève du symbole : un échange de bouquets de fleurs en hommage aux victimes d’une guerre qui n’en finit pas. C’est par ce geste que les sélections basque et palestinienne ont décidé de marquer la soirée durant laquelle les locaux se sont imposés 3-0 face à leurs homologues palestiniens. L’issue d’une journée marathon démarrée plusieurs heures auparavant.

Il est 15 heures, ce samedi, au cœur du Casco Viejo, quartier historique et festif de Bilbao. Dans ces rues pavées, typiques du Pays basque, le kalimotxo , mélange de vin rouge bon marché et de coca, et la bière coulent à flots. Les tabernas sont noires de monde et, çà et là, Txoria Txori, Ikusi Mendizaleak et d’autres chants traditionnels sont entonnés par la foule. Au loin, des pétards explosent à des fréquences plus ou moins régulières. Aucun doute, c’est jour de match comme aucun autre dans la capitale de la Biscaye. La sélection nationale basque reçoit celle de Palestine dans une rencontre amicale au fort capital symbolique, du « football pour la paix » , titre Mundo Deportivo Bizkaia en une.…

Propos recueillis par EH.

Par Emmanuel Hoarau, à Bilbao pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quels adversaires potentiels pour l'Italie en barrage ?
    Quels adversaires potentiels pour l'Italie en barrage ?
    information fournie par So Foot 17.11.2025 12:12 

    Here we go again. Après 2018 et 2022, l’Italie va une nouvelle fois devoir passer par les barrages pour tenter d’accéder au tour principal de la Coupe du monde 2026. Après une nouvelle défaite face à la Norvège ce dimanche (1-4), la Nazionale termine deuxième de ... Lire la suite

  • Le FC Lorient bientôt à 100 % sous pavillon américain ?
    Le FC Lorient bientôt à 100 % sous pavillon américain ?
    information fournie par So Foot 17.11.2025 11:56 

    De plus en plus le far west, la Bretagne. Déjà actionnaire minoritaire du FC Lorient, le groupe américain Black Knight Football Club (BKFC), emmené par l’homme d’affaires William P. Foley II, pourrait mettre totalement la main sur le club breton. … CM pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • Raúl Jiménez regrette le comportement des supporters mexicains
    Raúl Jiménez regrette le comportement des supporters mexicains
    information fournie par So Foot 17.11.2025 11:37 

    Rien de mieux pour faire râler Raúl. Qualifié d’office en tant que pays hôte du prochain mondial, le Mexique peine pourtant à trouver un équilibre . Malgré une récente victoire en Gold Cup l’été dernier, la sélection de Javier Aguirre Onaindia n’a plus connu la ... Lire la suite

  • Guirassy oublié pour le Ballon d’or africain, son clan est furieux
    Guirassy oublié pour le Ballon d’or africain, son clan est furieux
    information fournie par So Foot 17.11.2025 10:45 

    Il y avait des gros clients en face. Ce dimanche, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les trois finalistes pour le Ballon d’or africain 2025 . Achraf Hakimi (PSG), Mohamed Salah (Liverpool) et Victor Osimhen (Galatasaray) sont ainsi nominés pour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank