On connaît les pays candidats à l’organisation de l’Euro féminin 2029

C’est déjà demain.

L’UEFA a officialisé les quatre nations qui se portent candidates pour accueillir le prochain championnat d’Europe féminin , prévu en 2029. Le duo Danemark-Suède est sorti du bois et sera en concurrence avec les projets de l’Allemagne , de la Pologne et du Portugal . En revanche, l’Italie s’est retirée de la course , malgré le beau parcours des Azzurre en Suisse au mois de juillet dernier, ayant déjà l’Euro masculin 2032 à gérer avec la Turquie. Le suspens prendra fin le 3 décembre.…

MR pour SOFOOT.com