On connaît les affiches des barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde
Six prétendants pour deux tickets gagnants.
Ce jeudi, le tirage des barrages intercontinentaux pour les dernières places pour le prochain Mondial a rendu son verdict, en direct de Zurich. Si la République démocratique du Congo et l’Irak sont déjà assurés de disputer les finales de ces barrages grâce à leur classement FIFA favorable, leurs potentiels adversaires sont enfin connus.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer