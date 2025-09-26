On connaît le rappeur qui animera la cérémonie pour le Ballon d'or de Dembélé au Parc des Princes

On connaît le rappeur qui animera la cérémonie pour le Ballon d'or de Dembélé au Parc des Princes

Le club préféré de ton rappeur préféré.

Le PSG devient le feat numéro 1 du rap français. Après avoir vu SDM chauffer le Parc des Princes avant le Classique contre l’OM (3-1) le 16 mars dernier, puis le show de Franglish lors de la diffusion de finale européenne remportée 5-0 face à l’Inter, le club de la capitale poursuit sa mue en véritable label XXL avec l’annonce d’un show PLK, pour accompagner les célébrations autour du Ballon d’or Ousmane Dembélé , ce samedi soir après le match contre l’AJ Auxerre. Le rappeur français a confirmé cette invitation lors du live Twitch du steamer Gotaga.…

SF pour SOFOOT.com