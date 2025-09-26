On connaît le rappeur qui animera la cérémonie pour le Ballon d'or de Dembélé au Parc des Princes
Le club préféré de ton rappeur préféré.
Le PSG devient le feat numéro 1 du rap français. Après avoir vu SDM chauffer le Parc des Princes avant le Classique contre l’OM (3-1) le 16 mars dernier, puis le show de Franglish lors de la diffusion de finale européenne remportée 5-0 face à l’Inter, le club de la capitale poursuit sa mue en véritable label XXL avec l’annonce d’un show PLK, pour accompagner les célébrations autour du Ballon d’or Ousmane Dembélé , ce samedi soir après le match contre l’AJ Auxerre. Le rappeur français a confirmé cette invitation lors du live Twitch du steamer Gotaga.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
