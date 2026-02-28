On connaît le président par intérim de l’OM

Petit à petit, l’oiseau Longoria quitte son nid. Ou plutôt se fait sortir du nid. Alors qu’il va bientôt plier bagage, Pablo Longoria connaît son successeur par intérim . Si le nom de Pauline Gamerre a un temps été évoqué la semaine dernière , voilà que celui d’ Alban Juster a définitivement pris le dessus . Une nomination en tant que président du directoire annoncée par le club dans un communiqué. Juster était jusqu’à actuellement directeur administratif et financier du club .

Une solution en interne

Dans son communiqué, le club précise que « cette décision a été prise par le conseil de surveillance, conformément aux statuts du club. Elle s’inscrit dans le cadre d’une organisation intérimaire, le temps d’engager les démarches nécessaires à la recherche et la désignation d’un nouveau président du directoire. » Un directoire « désormais composé d’Alban Juster, Alessandro Antonello et Benjamin Arnaud. » …

JF pour SOFOOT.com