On connaît la substance qui a valu à Mudryk un contrôle antidopage positif

Mardi, on apprenait que la star de la sélection ukrainienne Mykhaïlo Mudryk (Chelsea) avait été contrôlée positive lors d’un test antidopage. Et selon le Daily Mail , la substance en question serait le meldonium, un médicament des pays de l’Est qui peut être utilisé contre les angines, les cardiopathies, l’arythmie cardiaque, l’artériosclérose ou le diabète, et qui avait notamment été à l’origine de la suspension de la célèbre tenniswoman Maria Sharapova , en 2016, alors que l’Agence mondiale antidopage (AMA) venait d’inscrire ce produit sur sa liste des substances interdites. Ce médicament est d’ailleurs interdit aux États-Unis et dans la plupart des pays d’Europe .

« Je n’ai jamais utilisé en connaissance de cause une substance interdite, ni enfreint aucune règle et je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour comprendre ce qui a pu se passer , a réagi Mudryk après l’annonce de son test positif . Je sais que je n’ai rien fait de mal et j’espère être de retour sur le terrain rapidement. » Chelsea a également communiqué : « Le club et Mykhailo soutiennent pleinement le programme de contrôle de la FA et tous nos joueurs, y compris Mykhailo, sont régulièrement contrôlés. Mykhailo a confirmé catégoriquement qu’il n’a jamais utilisé sciemment de substances interdites. Mykhailo et le club vont maintenant travailler avec les autorités compétentes pour déterminer ce qui a causé ce résultat négatif. » …

JB pour SOFOOT.com