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John Textor attaque Michele Kang
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 08:31

John Textor attaque Michele Kang

John Textor attaque Michele Kang

John Textor n’a plus vraiment les clés de l’OL, mais ce qui est sûr, c’est qu’il a encore les boules d’avoir été poussé vers la sortie. Alors que Michele Kang se rapproche d’une prise de contrôle totale du club lyonnais, l’Américain a publié une longue lettre sur le site d’Eagle Football pour régler ses comptes avec la nouvelle patronne des Gones.

Textor accuse Kang d’utiliser les communiqués officiels de la société pour salir sa réputation et servir ses propres intérêts. L’ancien patron lyonnais estime aussi que l’Américaine aurait déjà utilisé ce type de méthode pour prendre le contrôle du Washington Spirit, avant de reproduire la même stratégie à l’OL.

MJ pour SOFOOT.com

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