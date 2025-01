On connait la date du prochain Match pour l'Espoir

IShowSpeed vs Kaka partie 2 ?

Le 23 février 2024, on avait pu voir les créateurs de contenus JustRiadh, IShowSpeed, Séan Garnier ou Chunkz jouer contre Roberto Carlos, Makélélé, Kaka, Drogba ou Eden Hazard. Lors de ce Match for Hope à Al-Rayyan, environ 8,5 millions d’euros avaient été récoltés et reversés , selon les chiffres donnés par les organisateurs, à l’association caritative Education Above All qui œuvre pour l’accessibilité à l’éducation pour les enfants les plus défavorisés. La revanche de ce match aura lieu le 14 février prochain , toujours au Qatar comme annoncé sur le compte Instagram de l’évènement.…

RA pour SOFOOT.com