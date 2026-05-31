On connaît la date du prochain back to back du PSG

Au charbon. On connaît la date du prochain trophée européen du PSG ! On s’avance un peu trop vite, mais la victoire des Parisiens en finale de Ligue des champions a une conséquence directe : le PSG affrontera Aston Villa en Supercoupe d’Europe . Le match se déroulera le mercredi 12 août prochain, à Salzbourg. Le vainqueur de la Ligue Europa a un argument de poids dans ses rangs : Unai Emery, un type qui a connu, entre 2016 et 2018, deux années de galères et de combats avec le club de la capitale. Paris pourrait également retrouver Lucas Digne, son ancien joueur.

Un an après Tottenham …

UL pour SOFOOT.com