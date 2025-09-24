On connaît la date du premier Clásico de la saison
Sortez tous vos agendas.
Ce mercredi, la Liga a officialisé la date et l’heure du Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone : la rencontre aura lieu le dimanche 26 octobre à 16h15 au Santiago Bernabéu. Plus attendu que jamais, le duel au sommet de Liga entre l’actuel leader et son dauphin mettra notamment à nouveau en scène le duel entre le Français Kylian Mbappé et l’Espagnol Lamine Yamal , tous deux devenus les têtes d’affiche de leurs équipes la saison dernière.…
