Neymar ne ferme jamais la porte aux toilettes, et Alexandre Letellier sait pourquoi
L’anecdote dont vous n’aviez pas besoin.
Officiellement retraité depuis plus d’un an, l’ex-gardien Alexandre Letellier (34 ans), figure d’Angers SCO, lâche quelques anecdotes sur sa carrière dans L’Équipe de ce dimanche. Et de ses quatre années d’emploi fictif sur le banc du PSG (2020-2024), il garde notamment en tête une scène saugrenue avec Neymar .…
JB pour SOFOOT.com
