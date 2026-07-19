On connaît enfin la durée officielle de la mi-temps de la finale
Vivement la fin du cirque. On le savait, le show de la mi-temps de la finale entre l’Espagne et l’Argentine devait durer plus que la sacro-sainte durée de quinze minutes montre en main. En même temps, en ayant booké un tel parterre de stars internationales (Shakira, BTS, Justin Bieber, sans oublier l’influenceur états-unien iShowSpeed, entre autres) difficile de se limiter à si peu de temps pour permettre à chacun de briller.
Deux tiers de show, un tiers de logistique
A quelques heures du coup d’envoi, les sélections argentine et espagnole se sont vues signifier que la pause durerait au maximum 17 minutes , découpées entre 11 minutes de show et six minutes de montage/démontage de la scène placée sur le rectangle vert.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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