Arpès Szoboszlai, les réseaux sociaux démolissent à leur tour le mur de l'OM

Bientôt un stage dans le BTP pour l’OM ? Si ce Marseille-Liverpool n’a pas donné lieu à un renversement de hiérarchie (0-3), le match a offert son lot de divertissement. Alors qu’on pensait que les deux équipes allaient se quitter dos à dos à la pause, une fissure dans le mur marseillais a laissé à Dominik Szoboszlai s’ouvrir le chemin des filets sur coup franc dans le temps additionnel de la première période.

En effet, il n’y avait aucun joueur au sol pour contrer une éventuelle frappe à ras de terre. Et ce qui devait se produire arriva. Trompant Gerónimo Rulli, l’international hongrois ouvre le score pour les Reds grâce à ce coup de pied arrêté concrétisé.…

SW pour SOFOOT.com