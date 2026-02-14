« On a tout gâché à la fin », se lamente Amine Gouiri

Mal payé. Pourtant l’un des meilleurs marseillais sur le terrain face à Strasbourg avec un but et une passe décisive, la performance d’Amine Gouiri n’aura pas suffit aux Marseillais pour l’emporter face à Strasbourg, rejoints dans les ultimes instants de la rencontre par les Alsaciens grâce à un penalty transformé par Joaquín Panichelli (2-2).

[📺 LIVE] 🇫🇷 #OMRCSA 🎙️ Amine Gouiri : "On voulait ramener le public avec nous, mais on a tout gâché à la fin."#beINLigue1 pic.twitter.com/1DBPBs5DhG…

LB pour SOFOOT.com