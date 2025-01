information fournie par So Foot • 13/01/2025 à 18:01

On a retrouvé la seule personne qui a regardé PSG-Saint-Étienne

Dimanche soir, hiver glacial. Dans son salon, Louis Henryque, soldat de DAZN, brave la solitude et la brume pour s’offrir l’affiche de la semaine. Celle que Vincent Labrune, visionnaire du marketing télévisuel, aurait vendue comme un filet de bar à la criée. Bol de petits pois wasabi pour le croquant, une bière HK 0% pour l’hydratation et le pseudo-lâcher-prise : au programme, PSG-Sainté.

Un duel aux relents de nostalgie : des massacres zlatanesques , des bastons générales, et cette fameuse défaite parisienne en 2012, l’ultime éclat d’un Sainté conquérant. Depuis, 20 matchs d’invincibilité pour Paris. Sur le papier, une boucherie à prévoir, surtout avec Luis Enrique qui aligne enfin un vrai numéro 9. Les étoiles semblent alignées pour un carnage façon 8-0 de City. Retour sur la soirée du seul spectateur de PSG-Sainté : Louis Henryque.

Je reçois un message de mon beau-frère qui me propose une raclette triple morbier vacherin. La tentation est énorme, mais non, je reste fidèle au sourire Colgate de mon capitaine, Marquinhos, soulevant un trophée éco-friendly . Le bonheur, c’est parfois simple : des pâtes au pesto rosso, l’autre côté de l’oreiller, et un match de Ligue 1.…

Attention, ceci est une fiction (pour ceux qui auraient eu un petit doute et qui ont eux aussi un voisin fan du Barça)

