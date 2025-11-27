 Aller au contenu principal
On a identifié les meilleurs groupes à tirer au Mondial 2026
information fournie par So Foot 27/11/2025 à 08:43

Alors que le tirage au sort des poules de la prochaine Coupe du monde aura lieu début décembre, et que les têtes de série sont désormais connues, les projections sur les compositions des groupes ne cessent de fuser. Autant participer à ce tumulte !

Le groupe I Will Survive

France – Australie – Arabie saoudite / Afrique du Sud – Danemark

En 1998, lorsque la France est championne du monde, elle compte dans son groupe le Danemark, l’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite. Alors si ça porte chance, pourquoi s’en priver ? Reste qu’aligner les quatre mêmes formations ne sera pas possible, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud étant dans le même chapeau, et donc ne pouvant pas se croiser en poules. Pour 2026, petite préférence pour l’Arabie saoudite tout de même, qui en avait mangé quatre au Stade de France (4-0), soit un de plus que l’Afrique du Sud au Vélodrome (3-0). Et puis Hervé Renard contre l’équipe de France, ce serait quand même assez marrant. Pour combler le trou du chapeau 2, autant mettre une petite touche de 2018 et rajouter l’Australie. Pour le plaisir.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

