On a eu des nouvelles de la psychose du PSG

Tout va pour le mieux au Paris Saint-Germain. Pas de blessés, pas de défaites, pas de Neymar au Brésil, une campagne européenne qui sourit... Si bien qu'on se demande où est passée cette fameuse psychose, qui lui tournait autour chaque mois de février depuis que le club a des ambitions en Ligue des champions. Elle vient tout juste d'envoyer une carte postale.

« Cher PSG,

Je t’ai un peu délaissé ces derniers temps. D’habitude, nous partageons nos meilleurs moments au mois de février, quand tout le monde ne parle que de moi, d’étoiles et de trucs qui brillent. Pas cette année. Promis, je vais tout te raconter depuis mai. Il faut dire que la dernière fois, j’ai mis le paquet à Dortmund. C’est pour ça que je me suis permis un petit pas de côté en septembre et octobre, pour accompagner Kylian à Madrid. On était au soleil, ça m’a fait du bien de le retrouver.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com