On a enfin trouvé le successeur du clapping islandais
« Rame, rame, rameurs, ramez » . Oubliez les Islandais et leur clapping à l’Euro 2016, les vikings norvégiens promettent de nous offrir du spectacle en tribune . Les supporters des Drillos nous ont montré un avant goût de ce qu’ils étaient capables de faire aux États-Unis lors de la victoire de la Norvège face à leur voisin suédois (3-1) à Oslo lundi soir.
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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