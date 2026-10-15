Le but de la soirée inscrit par le petit poucet Torreense

Mais où s’arrêtera donc Torreense ? Vainqueur en mai dernier d’une Coupe du Portugal face au Sporting, les coéquipiers de Lisandru Olmeta décrochaient un ticket historique pour les poules de Ligue Europa. Après avoir réussi leur entrée avec un déplacement en Norvège à Lillestrøm (1-2) , le SCUT est censé aspirer à moins face au Sunderland de Régis le Bris.

Il ne pleut pas à Torreense

Délocalisés à l’Estadio Dr. Magalhães Pessoa de l’Uniao de Leiria, l’heure de route et le manque de ferveur n’ont pas l’air de se démonter. Malgré la domination des Black Cats , la lumière va arriver de Volnei, robuste défenseur central. Arrivé cet été de Panserraikos, le Brésilien ose gratter des mètres avec le ballon, pose un crochet avant d’envoyer une mine aux trente mètres. Robin Roefs n’aura pu faire que de la figuration. Un éclair de génie qui poserait les bases d’une performance historique du petit poucet.…

MP pour SOFOOT.com