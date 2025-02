Omar Marmoush, le nouveau tueur de Manchester City

Auteur d'un triplé impressionnant contre Newcastle ce week-end, Omar Marmoush espère être celui qui permettra à Manchester City de sauver sa fin de saison. L'attaquant égyptien aura une première mission de taille dès ce mercredi avec le match retour face au Real Madrid en barrages de Ligue des champions.

La santé psychologique de Pep Guardiola passera peut-être par un remède égyptien à 75 millions d’euros. Après trois premiers matchs sans marquer avec Manchester City, Omar Marmoush a lancé son aventure outre-Manche en plantant un triplé en 33 minutes face à Newcastle ce samedi. Une performance individuelle XXL, qui a permis aux Skyblues de signer un succès convaincant, véritable éclaircie dans ce qui est sans nul doute la pire saison du club depuis l’arrivée de Guardiola à l’été 2016. Alors que les Cityzens jouent leur tête en Europe dès ce mercredi face au Real Madrid, le nait du Caire espèrera confirmer son adaptation express pour relancer une machine qui ronronne depuis de trop nombreux mois désormais.

Un achat qui posait question

Soyons honnête : il y avait de quoi être sacrément dubitatif au moment de l’annonce de la signature de Marmoush à Manchester. Primo , on parle d’un joueur qui a certes mis beaucoup de buts cette saison, mais qui l’a surtout fait dans la très offensive Bundesliga, avec tous les clichés – plus ou moins fondés – que ça implique au sujet des défenses allemandes et des statistiques de de ses attaquants. L’avant-centre de Francfort n’avait pas non plus spécialement le profil du jeune crack qui aurait franchi les étapes une par une pour se retrouver City. Déjà âgé de 26 ans, il avait enchaîné des expériences sans sortir du lot à Wolfsburg, Sankt Pauli et Stuttgart. Enfin, la situation alarmante de Manchester City pouvait aussi laisser penser qu’il s’agissait d’un achat compulsif, ou en tout cas moins réfléchi par Guardiola qu’à l’accoutumée.…

Par François Linden pour SOFOOT.com