OM : une histoire à reprendre

Le Vélodrome attendra son heure : l'Olympique de Marseille entame le nouveau chapitre de son histoire européenne sur une page blanche. Ou plutôt dans la maison blanche du Real Madrid. Une affiche de prestige qui doit pousser l'OM à se mettre d'entrée au niveau.

Oui, ce qui va suivre pourrait être fort en chocolat. En effet, c’est à l’heure des Chocapic, à 7h48 pour être précis, dans la matinale de France Inter, que Pablo Longoria a levé le voile sur les ambitions européennes de l’OM. Et pour cause, le lendemain, ce sont le Real Madrid et son Bernabéu qui sont au programme. « On est dans un nouveau format. Pour moi, les mots importants pour commencer sont enthousiasme, humilité et réalisme. Il faut résoudre l’équation avec ces trois notions. »

Notre maillot pèse lourd en Ligue des champions. Le club, la ville, le public nous imposent de l’ambition.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com