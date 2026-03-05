 Aller au contenu principal
OM-TFC : le staff toulousain avait travaillé sur les défauts de Gerónimo Rulli
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 09:53

Et si Toulouse était une sorte d’Arsenal français ? Vu l’efficacité du TFC sur coup de pied arrêté, c’est à se poser la question très franchement. Par deux fois, les Toulousains sont revenus au score en étant opportunistes dans ce domaine, dont Yann Gboho, qui réagissait à l’ouverture du score prématurée des locaux d’un but de renard après un ballon relâché de Geronimo Rulli. Un positionnement qui n’avait rien du hasard selon le principal intéressé , qui est revenu sur ce but après la qualification des siens pour les demi-finales de Coupe de France.

« Je savais que je devais couper au deuxième poteau, a confié l’attaquant toulousain en zone mixte. On avait travaillé à l’entraînement le fait que Rulli relâchait beaucoup les ballons et qu’il fallait que je sois présent. J’ai fait mon devoir et j’ai marqué donc je suis content. » Un Gboho en toute franchise, qui à travers cette décla met aussi en lumière le travail de son staff.…

TJ pour SOFOOT.com

