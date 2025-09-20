 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OM-PSG, toujours un Classique du championnat ?
information fournie par So Foot 20/09/2025 à 21:28

OM-PSG, toujours un Classique du championnat ?

OM-PSG, toujours un Classique du championnat ?

Le Paris Saint-Germain se présente pour la première fois ce dimanche au Vélodrome dans le costume de champion d’Europe pour défier des Marseillais auteurs d’un début de saison complexe. La nouvelle stature du PSG a-t-elle définitivement enterré la rivalité avec l’OM et fait du Classique un choc comme un autre du championnat français ? Tour d’horizon.

« Marseille c’est la vitrine du foot France, où sont les casseurs, où sont les marroneurs de la seule étoile de France ? » Les plus aguerris auront reconnu une partie du couplet d’Alonzo dans En avant les Marseillais . Si les Olympiens resteront pour l’éternité « à jamais les premiers » à avoir remporté la Ligue des champions, ils ne sont plus la seule étoile de France depuis le 31 mai dernier, jour du sacre parisien face à l’Inter (5-0). Un cruel retour à la réalité pour tous ceux qui faisaient vivre le semblant de rivalité sportive qui demeurait avec le Paris Saint-Germain par le couronnement européen marseillais de 1993.

Une rivalité toujours d’actualité ?

Voilà désormais 14 ans que les Marseillais ne se sont plus imposés au Vélodrome en championnat face au Paris Saint-Germain. Des années de disette durant lesquelles les logiques se sont inversées : le PSG s’est vu racheter par le Qatar, a triomphé sur la scène nationale quasiment tous les ans et a fini par devenir le deuxième club français à soulever une Ligue des champions. Un clou de plus dans le cercueil de la rivalité parisiano-marseillaise ? Pour Tripy Makonda, ancien joueur du PSG au tournant des années 2010, la rivalité sportive s’est considérablement atténuée depuis le rachat qatari : « C’est une rivalité qui s’est un peu atténuée, parce que le Paris Saint-Germain a changé de dimension sportivement et économiquement, même si ça reste l’un des matchs les plus attendus en France » . Même son de cloche du côté de Souleymane Diawara qui a porté durant cinq saisons la tunique olympienne avant de devenir depuis consultant pour Ligue 1+ : « C’est difficile, ça fait plus de 10 ans que le PSG domine le championnat et il n’y a pas de rivalité maintenant, c’est la vérité : ce n’est pas le même effectif, ce n’est pas le même budget, il n’y a plus ce petit truc où on attendait vraiment quelque chose de ce Classique. » Un avis également partagé par Édouard Cissé, passé par les deux clubs au cours de sa carrière : « Le Qatar est arrivé en 2011, ils ont mis une année pour mett

Par Léna Bernard, à Marseille pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kondogbia forfait pour le Classique, Barcola incertains
    Kondogbia forfait pour le Classique, Barcola incertains
    information fournie par So Foot 21.09.2025 00:14 

    Et ça continue encore et encore. Alors que l’infirmerie parisienne est déjà bien remplie avec ce nouveau Classique, avec Bradley Barcola qui pourrait se rajouter en last minute aux offensifs déjà blessés pour ce match , c’est au tour de Marseille de remplir la ... Lire la suite

  • L'OM retourne à Rome
    L'OM retourne à Rome
    information fournie par So Foot 20.09.2025 23:37 

    On prend les mêmes et on recommence. La nouvelle est tombée comme un couperet ce samedi après-midi : après le Classique prévu ce dimanche face au PSG, les joueurs olympiens et le staff réitérera l’expérience du « ritiro » à Rome comme la saison dernière.… LB pour ... Lire la suite

  • Lens s'offre le derby du Nord
    Lens s'offre le derby du Nord
    information fournie par So Foot 20.09.2025 23:06 

    Les Lensois ont régné en maîtres dans leur antre de Bollaert face aux voisins lillois. Un match maîtrisé de bout par les hommes de Pierre Sage qui se sont finalement imposés 3 à 0, une prestation collective offensive et défensive totale face à des Lillois impuissants ... Lire la suite

  • L'AC Milan en balade à Udine
    L'AC Milan en balade à Udine
    information fournie par So Foot 20.09.2025 22:47 

    Udinese 0-3 AC Milan Buts : Pulisic (40 e et 53 e ) et Fofana (46 e ) pour l’AC Milan Captain America.… SO pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank