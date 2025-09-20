OM-PSG, toujours un Classique du championnat ?

Le Paris Saint-Germain se présente pour la première fois ce dimanche au Vélodrome dans le costume de champion d’Europe pour défier des Marseillais auteurs d’un début de saison complexe. La nouvelle stature du PSG a-t-elle définitivement enterré la rivalité avec l’OM et fait du Classique un choc comme un autre du championnat français ? Tour d’horizon.

« Marseille c’est la vitrine du foot France, où sont les casseurs, où sont les marroneurs de la seule étoile de France ? » Les plus aguerris auront reconnu une partie du couplet d’Alonzo dans En avant les Marseillais . Si les Olympiens resteront pour l’éternité « à jamais les premiers » à avoir remporté la Ligue des champions, ils ne sont plus la seule étoile de France depuis le 31 mai dernier, jour du sacre parisien face à l’Inter (5-0). Un cruel retour à la réalité pour tous ceux qui faisaient vivre le semblant de rivalité sportive qui demeurait avec le Paris Saint-Germain par le couronnement européen marseillais de 1993.

Une rivalité toujours d’actualité ?

Voilà désormais 14 ans que les Marseillais ne se sont plus imposés au Vélodrome en championnat face au Paris Saint-Germain. Des années de disette durant lesquelles les logiques se sont inversées : le PSG s’est vu racheter par le Qatar, a triomphé sur la scène nationale quasiment tous les ans et a fini par devenir le deuxième club français à soulever une Ligue des champions. Un clou de plus dans le cercueil de la rivalité parisiano-marseillaise ? Pour Tripy Makonda, ancien joueur du PSG au tournant des années 2010, la rivalité sportive s’est considérablement atténuée depuis le rachat qatari : « C’est une rivalité qui s’est un peu atténuée, parce que le Paris Saint-Germain a changé de dimension sportivement et économiquement, même si ça reste l’un des matchs les plus attendus en France » . Même son de cloche du côté de Souleymane Diawara qui a porté durant cinq saisons la tunique olympienne avant de devenir depuis consultant pour Ligue 1+ : « C’est difficile, ça fait plus de 10 ans que le PSG domine le championnat et il n’y a pas de rivalité maintenant, c’est la vérité : ce n’est pas le même effectif, ce n’est pas le même budget, il n’y a plus ce petit truc où on attendait vraiment quelque chose de ce Classique. » Un avis également partagé par Édouard Cissé, passé par les deux clubs au cours de sa carrière : « Le Qatar est arrivé en 2011, ils ont mis une année pour mett

Par Léna Bernard, à Marseille pour SOFOOT.com