OM-PSG reporté en raison de la météo
Un Classique qui fait plouf.
C’est officiel, le match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain qui devait avoir lieu ce dimanche 21 septembre est reporté en raison des fortes intempéries attendues à Marseille dans la soirée. C’est le préfet des Bouches-du-Rhône qui l’a annoncé à l’AFP évoquant « des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain » .…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
