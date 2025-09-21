OM-PSG face au Ballon d’or : le terrain d’abord

Les conditions climatiques ont poussé la Ligue à reporter le Classique entre l'OM et le PSG à lundi soir, à 20 heures, en même temps que la cérémonie du Ballon d'or. Et alors ?

La nuit est tombée ce dimanche sans la perspective de vivre une soirée enflammée au fond du canapé (avec tout notre respect pour Le Prestige, Casino Royale ou Barça-Getafe), mais avec la promesse de connaître un lundi inédit. Le premier jour de la semaine est souvent le plus calme en matière de foot, celui qui permet de souffler ou de se faire un ciné, ce ne sera pas le cas de ce 22 septembre. La météo dans les Bouches-du-Rhône a eu raison du Classique OM-PSG, qui se jouera donc en même temps que la cérémonie du Ballon d’or (coup d’envoi à 20 heures pour l’un et à 19h30 pour l’autre), où Ousmane Dembélé et d’autres Parisiens pourraient être sacrés après leur saison 2024-2025 mémorable.

La Ligue a suivi l’article 548 de son règlement, qui pose que si « le match n’a pas pu débuter en raison d’intempéries, il est remis, ou lorsqu’il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP ». Un camp est content, l’autre moins, et un dilemme qui n’en est pas un se présente : une distinction individuelle, aussi suprême et spéciale soit-elle, devait-elle prendre le dessus sur un match de foot ? La question ne devrait même pas se poser.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com