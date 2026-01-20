OM : 45 minutes de rêve et bien plus encore ?

Les 45 premières minutes contre Angers ont été les meilleures depuis 18 mois selon Roberto De Zerbi. L’objectif, désormais, est de réitérer cette performance sur la durée et contre des équipes au niveau supérieur. À commencer par Liverpool ?

Malgré un trajet en avion perturbé par le brouillard, obligeant une arrivée à Rennes avant de rallier Angers en car, et un retard de six minutes du coup d’envoi en raison d’une purée de pois causée, cette fois, par les fumigènes, les joueurs de l’Olympique de Marseille n’ont pas paru déstabilisés. Dès la quatrième minute, Amine Gouiri, qui honorait sa première titularisation en Ligue 1 depuis début octobre, a réussi à trouver Timothy Weah d’une parfaite ouverture en profondeur, avant de placer une volée puissante en angle fermé. Par deux fois, Hervé Koffi s’est interposé, mais le gardien du SCO n’a rien pu faire face aux assauts répétés. Gouiri, Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré, Weah et Igor Paixão ont chacun planté une banderille (2-5), Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu participer à la fête sans un hors-jeu, et l’OM est reparti de l’Anjou en chassant les nuages.

On devra progresser encore pour réussir à rester dans le match pendant les 90 minutes. […] L’objectif est de réussir dix matchs d’affilée de grande qualité et donc d’être réguliers, c’est la clé.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com