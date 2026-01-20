 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OM : 45 minutes de rêve et bien plus encore ?
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 22:25

OM : 45 minutes de rêve et bien plus encore ?

OM : 45 minutes de rêve et bien plus encore ?

Les 45 premières minutes contre Angers ont été les meilleures depuis 18 mois selon Roberto De Zerbi. L’objectif, désormais, est de réitérer cette performance sur la durée et contre des équipes au niveau supérieur. À commencer par Liverpool ?

Malgré un trajet en avion perturbé par le brouillard, obligeant une arrivée à Rennes avant de rallier Angers en car, et un retard de six minutes du coup d’envoi en raison d’une purée de pois causée, cette fois, par les fumigènes, les joueurs de l’Olympique de Marseille n’ont pas paru déstabilisés. Dès la quatrième minute, Amine Gouiri, qui honorait sa première titularisation en Ligue 1 depuis début octobre, a réussi à trouver Timothy Weah d’une parfaite ouverture en profondeur, avant de placer une volée puissante en angle fermé. Par deux fois, Hervé Koffi s’est interposé, mais le gardien du SCO n’a rien pu faire face aux assauts répétés. Gouiri, Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré, Weah et Igor Paixão ont chacun planté une banderille (2-5), Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu participer à la fête sans un hors-jeu, et l’OM est reparti de l’Anjou en chassant les nuages.

On devra progresser encore pour réussir à rester dans le match pendant les 90 minutes. […] L’objectif est de réussir dix matchs d’affilée de grande qualité et donc d’être réguliers, c’est la clé.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG et les défaites du mercato
    Le PSG et les défaites du mercato
    information fournie par So Foot 21.01.2026 01:40 

    Au-delà des performances relativement coupables de ses recrues estivales à Lisbonne, le PSG semble buté sur la justesse, au moins numérique, d’un effectif qui n’a certainement pas assez été renforcé cet été. Luis Campos ferait mieux de ne pas chômer d'ici fin janvier. ... Lire la suite

  • Un député demande à la FIFA de déplacer la Coupe du monde hors des États-Unis
    Un député demande à la FIFA de déplacer la Coupe du monde hors des États-Unis
    information fournie par So Foot 21.01.2026 00:26 

    Le Mondial remis en cause ? Alors que la Coupe du monde doit débuter dans moins de cinq mois en Amérique du nord, de plus en plus de voix s’élèvent contre l’organisation du tournoi sur le sol américain, au vu de la politique récente de Donald Trump . Ce mardi, ... Lire la suite

  • Luis Enrique : « On a perdu parce que c'est un sport de merde »
    Luis Enrique : « On a perdu parce que c'est un sport de merde »
    information fournie par So Foot 21.01.2026 00:19 

    Ah, le sale goût de la défaite. Luis Enrique était déjà apparu assez agacé au micro de Canal+ après avoir assisté au revers de son PSG contre le Sporting, ce mardi soir en Ligue des champions. Il n’était pas encore redescendu au moment de se présenter en conférence ... Lire la suite

  • Fin d'une série vieille de plus d'une décennie pour le PSG
    Fin d'une série vieille de plus d'une décennie pour le PSG
    information fournie par So Foot 21.01.2026 00:03 

    Presque treize ans que l’on n’avait pas vu ça. Battu sur la pelouse du Sporting, le PSG n’avait plus rendu les armes face à un club issu d’un championnat hors top 5 européen (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A) depuis décembre 2013 et un revers sur la pelouse… ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank