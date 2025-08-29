Olivier Létang n'a pas apprécié le rapprochement entre Marseille et Zhegrova
Tout rouge le président lillois.
Depuis le début du mois d’août, l’Olympique de Marseille cherche à attirer dans ses rangs le Lillois Edon Zhegrova. À trois jours de la fin du mercato, les Phocéens auraient trouvé un accord contractuel avec le Kosovar ce vendredi, d’après les informations de L’Équipe. Cette information a profondément agacé Olivier Létang au micro de Canal+ ce vendredi midi.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
