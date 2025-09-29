Olivier Létang fracasse l’arbitrage français après Lille-OL
Bruno Genesio et Olivier Létang main dans la main.
Le coach lillois, expulsé après avoir shooté dans une bouteille de colère lors de Lille-OL, est au moins sur la même longueur d’ondes que son président. Dans la semaine, Genesio s’était déjà interrogé sur l’arbitrage français, Létang en a remis une couche ce week-end après la défaite des Dogues contre Lyon. …
