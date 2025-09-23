Olivier Létang explique pourquoi il a quitté Bollaert avant la fin du match
La fricadelle n’est pas passée.
Samedi, le LOSC a subi une lourde défaite (3-0) dans le derby du Nord, mais ce n’est pas seulement le score qui fait parler. Olivier Létang, le président lillois, a été accueilli de manière virulente à Bollaert , avec une banderole le qualifiant de « Suceur du PSG, leader d’un club détesté, petit chien de la LFP, Létang modernes sont à gerber » . Pourtant, Létang assure que ce n’est pas pour cette provocation qu’il a quitté le stade avant la fin du match. …
SF pour SOFOOT.com
