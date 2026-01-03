Olivier Létang et Bruno Genesio furieux contre l'arbitre de Lille-Rennes
La nouvelle année sans les bonnes résolutions.
Les Lillois n’ont pas du tout, mais alors pas du tout digéré l’expulsion d’Alexsandro dès le premier quart d’heure de jeu contre Rennes, ce samedi soir. Dans le viseur du LOSC depuis le derby contre Lens, Eric Wattellier en a pris pour son grade au stade Pierre-Mauroy.…
CG, au stade Pierre Mauroy pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
