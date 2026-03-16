Bournemouth a (un peu) gagné face à Saint-Étienne
Le plus célèbre supporter de Sainté n’a pas remporté de petite statuette lors de la 98 e cérémonie des Oscars. Ce dimanche, c’est bien Michael B. Jordan qui est reparti avec le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Sinners .
Depuis 2022, Michael B. Jordan est actionnaire de Bournemouth par l’intermédiaire de Black Knight Football Club , un partenariat mené par l’homme d’affaire Bill Foley. En 2024, Michael B. Jordan avait également participé au shooting d’un maillot collector pour les Cherries .…
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