Bournemouth a (un peu) gagné face à Saint-Étienne

Le plus célèbre supporter de Sainté n’a pas remporté de petite statuette lors de la 98 e cérémonie des Oscars. Ce dimanche, c’est bien Michael B. Jordan qui est reparti avec le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Sinners .

Depuis 2022, Michael B. Jordan est actionnaire de Bournemouth par l’intermédiaire de Black Knight Football Club , un partenariat mené par l’homme d’affaire Bill Foley. En 2024, Michael B. Jordan avait également participé au shooting d’un maillot collector pour les Cherries .…

EA pour SOFOOT.com