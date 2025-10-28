Olivier Létang dans le viseur de l’UEFA
Ça passe pas, ça passe pas.
Le match dingue entre le LOSC et le PAOK (3-4) va décidément rester dans les mémoires. Par rapport au scénario, déjà, mais aussi parce que des répercussions pourraient avoir lieu plusieurs jours après la défaite des Dogues. En effet, selon les informations de L’Équipe , la commission de discipline de l’UEFA a ouvert un cas disciplinaire pour « conduite incorrecte » contre Olivier Létang .…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
