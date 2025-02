information fournie par So Foot • 18/02/2025 à 09:30

Olivier Giroud victime d’un cambriolage à Los Angeles

Le rêve américain, pas tellement.

La situation d’Olivier Giroud en MLS avec le Los Angeles FC n’est pas aussi belle qu’il l’avait envisagée. Aucun but en 10 matchs de championnat sur l’année 2024 avec sa nouvelle équipe pour le champion du monde 2018. Ses performances décevantes contribuent à son exil au pays de l’Oncle Sam plus compliqué que prévu. Et pour ne rien arranger, des cambrioleurs ont profité de son absence pour s’introduire chez lui, le 5 février dernier. …

