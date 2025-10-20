Olivier Giroud ovationné à Nantes, neuf ans après avoir été sifflé
Beaux joueurs à la Beaujoire.
Depuis son retour en France, sous les couleurs de Lille, Olivier Giroud reçoit l’accueil que mérite tout champion du monde avec les Bleus. Aux quatre coins du pays, l’avant-centre est salué comme il se doit. Ce dimanche, peut-être attendait-il son voyage vers Nantes encore plus que les autres. Il n’a aucun lien avec les Canaris certes, mais il avait quelques vieux contentieux à régler, car il avait été sifflé à la Beaujoire lors de France-Cameroun, en 2016, à quelques jours du début de l’Euro.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer