Olivier Giroud ovationné à Nantes, neuf ans après avoir été sifflé
20/10/2025

Beaux joueurs à la Beaujoire.

Depuis son retour en France, sous les couleurs de Lille, Olivier Giroud reçoit l’accueil que mérite tout champion du monde avec les Bleus. Aux quatre coins du pays, l’avant-centre est salué comme il se doit. Ce dimanche, peut-être attendait-il son voyage vers Nantes encore plus que les autres. Il n’a aucun lien avec les Canaris certes, mais il avait quelques vieux contentieux à régler, car il avait été sifflé à la Beaujoire lors de France-Cameroun, en 2016, à quelques jours du début de l’Euro.…

