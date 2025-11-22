Olivier Giroud doit-il devenir remplaçant au LOSC ?

Revenu cet été en Ligue 1, et auteur de premières prestations d’un bon niveau au LOSC, Olivier Giroud (39 ans) marque clairement le pas. Est-il venu le temps qu’il enfile le costume du supersub qu’on aurait pu logiquement imaginer à son arrivée ?

Il avait bluffé tout le monde. En août dernier, pour son grand retour en France après un échec en MLS, à Los Angeles, Olivier Giroud n’avait eu besoin que de onze minutes pour ouvrir son compteur buts en Ligue 1, à Brest (3-3). Une semaine plus tard, il dégoûtait l’AS Monaco dans les arrêts de jeu pour faire triompher le LOSC à Pierre-Mauroy (1-0). Mais depuis le 24 août et ce buzzer beater, c’est plus compliqué pour le champion du monde 2018, qui n’a inscrit qu’un seul pion lors de ses douze derniers matchs, face à Brann en Ligue Europa (il marque le but décisif du 2-1 à dix minutes du terme).

En Ligue 1, malgré un temps de jeu important (toujours plus de 71 minutes sur le terrain, une seule fois remplaçant, à Nice, quand il revenait d’une légère blessure), Giroud ne parvient plus à se montrer décisif. Pire, sa grosse erreur à Strasbourg, juste avant la trêve, a coûté très cher aux siens (2-0). Lille n’a marqué qu’une seule fois lors des trois derniers matchs de championnat (deux défaites et une courte victoire sur Angers, 1-0). « Je n’en attends pas plus , promettait Bruno Genesio vendredi. Olivier a fait un super début de saison. Il a été très bon. Il s’est entraîné énormément, il s’entraîne toujours énormément. Parfois, on veut le freiner, mais il ne veut pas. » L’entraîneur des Dogues voit une explication à ce coup de mou : « Je pense que, peut-être, il y a aussi, et c’est normal, un petit contre-coup de cette préparation et de ce début de saison. » …

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com