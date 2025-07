Olivier Giroud : « C'était important de finir ma carrière en France »

Comme s’il avait besoin d’être encore présenté

Contacté par Olivier Létang, président du LOSC, « il y a environ deux semaines » , Olivier Giroud était présenté ce mardi à la presse. L’avant-centre affirme avoir « tout de suite été séduit par le projet lillois. Revenir en France 13 ans plus tard, c’est une chance et un défi incroyable pour moi. » L’ancien international français avait quitté Montpellier pour se rendre à Arsenal à l’été 2012 , après avoir réalisé sa saison la plus prolifique en championnat (21 buts en 36 matchs) et s’offrant un titre de champion de France.…

VF pour SOFOOT.com