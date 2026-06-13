Le joli discours de Rayan Cherki sur la composition de l'équipe de France

Un message à faire passer. Invité à dévoiler quelques coulisses de la vie des Bleus à Boston dans le cadre d’un vlog filmé par la FFF, Rayan Cherki s’est confié sur ses détracteurs, défendant au passage la diversité des joueurs qui composent l’équipe de France . Entre deux blagues sur les choix culinaires de ses coéquipiers ou sa gestion du décalage horaire, le meneur de jeu des Bleus a été clair : « Chaque être humain est différent, a sa vision des choses. C’est ce qui devrait tous nous unir , clame-t-il dans un premier temps. Pour être franc, aujourd’hui je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne m’aiment pas. Je peux comprendre que j’ai un profil qui dérange… »

🎥 24H avec Rayan Cherki à Boston 🇺🇸https://t.co/3BorTr7zjG…

TB pour SOFOOT.com