Oliver Kahn veut rejouer la finale de la Coupe du monde 2002

Tiens, on savait pas qu’il savait rire, Oliver… En marge des nombreuses réactions qui ont suivi l’annulation du carton rouge de Folarin Balogun décidée par la FIFA, Oliver Kahn y est allé de son petit post, ce mardi matin . À peine rancunier, l’ancien portier de la Nationalmannschaft a demandé à la FIFA d’ « d’annuler le carton jaune donné à Michael Ballack lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2002 » avant de magnifiquement réenchérir que « tant qu’on y est, on pourrait tout aussi bien rejouer la finale contre le Brésil ».

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ABS pour SOFOOT.com