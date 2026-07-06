Oliver Glasner reste sur un banc de Premier League
Le twist d’Oliver. Parti de Crystal Palace à l’issue de la saison dernière, malgré une FA Cup et une Ligue Conférence dans la valise, l’entraîneur autrichien Oliver Glasner vient d’être nommé sur le banc de Nottingham Forest. Le club anglais a officialisé l’arrivée du technicien de 51 ans ce lundi. « Dès mes premières conversations avec le propriétaire et l’équipe dirigeante, il m’est apparu évident qu’ils ont une vision claire pour ce club », a-t-il expliqué dans le communiqué officiel du club.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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