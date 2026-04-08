Olise, un joueur vraiment très spécial

Pour ceux qui doutaient encore du joueur qu'est Michael Olise, il aura suffi de se poser devant Real Madrid-Bayern Munich, ce mardi, et d'admirer. Le Français est indispensable de le collectif redoutable bâti par Vincent Kompany et incarne aussi peut-être l'avenir des Bleus, dans son style inimitable.

Il aurait été cruel pour Michael Olise de quitter la pelouse du Bernabéu sans être décisif. Au retour des vestiaires, les Madrilènes ne sont pas frais et une petite minute suffit pour qu’Aleksandar Pavlović lance le Français dans la profondeur. Sur son pied gauche, le numéro 17 fixe parfaitement la défense du Real à tel point qu’Antonio Rüdiger et ses coéquipiers laissent le buteur en série Harry Kane seul devant la surface. D’une malice parfaite, Olise glisse le ballon pour l’Anglais, qui n’hésite pas à fusiller la cage d’Andryi Lunin. Le Rekordmeister dominateur fait le break et un joueur vient de dépasser la légende Franck Ribéry avec sa 25 e passe décisive de la saison. Rien que ça.

LE BAYERN ET HARRY KANE FONT LE BREAK FACE AU REAL APRÈS 20 SECONDES EN DEUXIÈME PÉRIODE 😱 Et dire que les Madrilènes avaient l'engagement 😰#RMABAY | #UCL pic.twitter.com/lyEyGNWqI3…

Par Adrien Radulovic pour SOFOOT.com