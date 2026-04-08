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Mondial 2026 : prendre le train, ce sera plus cher pour les supporters
information fournie par So Foot 08/04/2026 à 17:07

Mondial 2026 : prendre le train, ce sera plus cher pour les supporters

Mondial 2026 : prendre le train, ce sera plus cher pour les supporters

Toujours plus, au point où on en est. Le porte-monnaie des fervents supporters qui ont décidé de faire le déplacement cet été pour le Mondial risque de se vider. The Athletic révèle que les billets de train pour rejoindre le Gillette Stadium, près de Boston, devraient quadrupler par rapport au tarif habituel.

The $80 train service from Boston’s South Station to Foxborough has been confirmed. At what is normally a $20 return, we are incredibly disappointed that this has been allowed to happen. For a stadium so far away from its advertised location, all organisers had a duty to… https://t.co/YNLK7K9fuX…

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