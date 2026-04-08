La nouvelle recrue du Celta de Vigo est une mouette
Un renfort de poids plume. Les supporters du Celta de Vigo espéraient une nouvelle recrue pour renforcer leur équipe en cette fin de saison torride. Et c’est chose faite : le nouvel élément se prénomme Chiño et c’est une mouette . Et celle-ci a plus de chance que celle d’Istanbul.
Unha rolda de prensa... un tanto estrana 😅 pic.twitter.com/w1p50Bui58…
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