OL-PSG : un but parisien litigieux, mais pas d'erreur manifeste
Quand est-ce que ça s’arrête ?
La Ligue 1 voulait se créer une histoire, mais les polémiques liées à l’arbitrage commencent à être trop nombreuses après seulement douze journée de championnat. Le choc entre l’OL et le PSG (2-3), dimanche soir, n’y a pas échappé et les tensions ont pris le pas sur le spectacle.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer