 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OL-PSG : un but parisien litigieux, mais pas d'erreur manifeste
information fournie par So Foot 10/11/2025 à 20:24

OL-PSG : un but parisien litigieux, mais pas d'erreur manifeste

OL-PSG : un but parisien litigieux, mais pas d'erreur manifeste

Quand est-ce que ça s’arrête ?

La Ligue 1 voulait se créer une histoire, mais les polémiques liées à l’arbitrage commencent à être trop nombreuses après seulement douze journée de championnat. Le choc entre l’OL et le PSG (2-3), dimanche soir, n’y a pas échappé et les tensions ont pris le pas sur le spectacle.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tolisso dézingue encore l’arbitrage... mais propose une solution
    Tolisso dézingue encore l’arbitrage... mais propose une solution
    information fournie par So Foot 10.11.2025 21:49 

    Cocoup de gueule. Ses abonnés sont plutôt habitués à des publications sous les airs des chansons de L’Allemand, rappeur originaire de la région lyonnaise, mais, depuis dimanche soir, Corentin Tolisso a décidé de se servir de son compte Instagram pour charger l’arbitrage ... Lire la suite

  • Un club saoudien fait de l’œil à Didier Deschamps
    Un club saoudien fait de l’œil à Didier Deschamps
    information fournie par So Foot 10.11.2025 21:21 

    Vers des retrouvailles entre Deschamps et Benzema ? Quel que soit le résultat de l’équipe de France au Mondial 2026, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur des Bleus à la rentrée. De quoi planifier la suite du côté de la Fédé, mais également d’attirer les ... Lire la suite

  • Les supporters grenoblois tirent la sonnette d’alarme
    Les supporters grenoblois tirent la sonnette d’alarme
    information fournie par So Foot 10.11.2025 20:49 

    La montagne à gravir est haute, très haute. Grâce à deux victoires de rang, Grenoble s’est replacé à la dixième place de Ligue 2. Un rang au cœur du ventre mou qui ne change pas vraiment de ces dernières années. Mais les supporters ont en marre et ont décidé de ... Lire la suite

  • Thierry Henry élu troisième chauve le plus sexy du monde
    Thierry Henry élu troisième chauve le plus sexy du monde
    information fournie par So Foot 10.11.2025 19:58 

    Cocorico ! Pour oublier le morne quotidien du mois de novembre, il est toujours conseillé de se pencher sur le classement annuel des hommes chauves les plus sexy du monde par l’agence de relations publiques Reboot Online. Seulement septième l’an dernier, notre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank