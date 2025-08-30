OL-OM : navigation à vue

Malgré un début de saison honorable, Lyon et Marseille restent dans le flou en coulisses. Cela tombe bien, les deux gros s’affrontent ce dimanche (20h45). Avec pour objectif de rassurer un peu leurs supporters.

Deux conjonctures différentes pour deux quotidiens similaires. L’Olympique lyonnais et l’Olympique de Marseille se défient ce dimanche (20h45) à Lyon, avec un voile d’incertitudes à lever. Et pour cause, en coulisses, pas grand chose ne va pour nos deux Olympiques, embourbé financièrement pour l’un et en totale désorganisation pour l’autre. Paradoxalement, les performances sportives sont, pour le moment, au rendez-vous. Leader du championnat avec deux victoires en autant de matchs, l’OL paraît maîtriser son sujet, tandis que l’OM a battu le Paris FC avec force et manière après une défaite inaugurale à Rennes. Ce dimanche à Décines, l’objectif sera donc d’avancer un peu plus à petit pas, en se rassurant au mieux.

Des promesses, mais peu de certitudes

À Lyon, la fin d’été est aussi bordélique qu’à son début. Sauvés de la descente administrative, les Gones doivent encore rendre quelques derniers comptes à la DNCG. Environ 40 millions d’euros pour être précis. Ces 40 patates, ou du moins une grande partie, pourraient ainsi venir du transfert de Georges Mikautadze, parti en larmes en direction de Villarreal ce samedi. La perte de l’un des meilleurs éléments de ce début de saison (avec Malick Fofana) mais surtout du seul véritable buteur du club, va forcément mettre à mal les ambitions lyonnaises restantes en attendant de connaître l’identité de son remplaçant. De belles promesses entretenues jusqu’ici par Paulo Fonseca et son staff, avec une vraie solidité dans le jeu. À réitérer contre Marseille.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com