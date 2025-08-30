 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OL-OM : navigation à vue
information fournie par So Foot 30/08/2025 à 23:34

OL-OM : navigation à vue

OL-OM : navigation à vue

Malgré un début de saison honorable, Lyon et Marseille restent dans le flou en coulisses. Cela tombe bien, les deux gros s’affrontent ce dimanche (20h45). Avec pour objectif de rassurer un peu leurs supporters.

Deux conjonctures différentes pour deux quotidiens similaires. L’Olympique lyonnais et l’Olympique de Marseille se défient ce dimanche (20h45) à Lyon, avec un voile d’incertitudes à lever. Et pour cause, en coulisses, pas grand chose ne va pour nos deux Olympiques, embourbé financièrement pour l’un et en totale désorganisation pour l’autre. Paradoxalement, les performances sportives sont, pour le moment, au rendez-vous. Leader du championnat avec deux victoires en autant de matchs, l’OL paraît maîtriser son sujet, tandis que l’OM a battu le Paris FC avec force et manière après une défaite inaugurale à Rennes. Ce dimanche à Décines, l’objectif sera donc d’avancer un peu plus à petit pas, en se rassurant au mieux.

Des promesses, mais peu de certitudes

À Lyon, la fin d’été est aussi bordélique qu’à son début. Sauvés de la descente administrative, les Gones doivent encore rendre quelques derniers comptes à la DNCG. Environ 40 millions d’euros pour être précis. Ces 40 patates, ou du moins une grande partie, pourraient ainsi venir du transfert de Georges Mikautadze, parti en larmes en direction de Villarreal ce samedi. La perte de l’un des meilleurs éléments de ce début de saison (avec Malick Fofana) mais surtout du seul véritable buteur du club, va forcément mettre à mal les ambitions lyonnaises restantes en attendant de connaître l’identité de son remplaçant. De belles promesses entretenues jusqu’ici par Paulo Fonseca et son staff, avec une vraie solidité dans le jeu. À réitérer contre Marseille.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Porto s'impose au Sporting et prend seul la tête
    Porto s'impose au Sporting et prend seul la tête
    information fournie par So Foot 30.08.2025 23:58 

    Sporting CP 1-2 FC Porto Buts : Pérez (CSC, 74e) pour les Lions // De Jong (61e) et Gomes (64e) pour les Dragons. Les Dragons s’envolent en tête.… FL pour SOFOOT.com

  • Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Liga
    Le Real Madrid poursuit son sans-faute en Liga
    information fournie par So Foot 30.08.2025 23:41 

    Real Madrid 2-1 Majorque Buts : Güler (37 e ) et Vinícius (38 e ) pour les Merengues // Muriqi (18 e ) pour les Bermellones. Trois matchs, trois victoires : le Real Madrid prend les choses au sérieux en ce début de saison de Liga.… FL pour SOFOOT.com

  • Marche à Dakar pour demander justice pour les victimes des troubles politiques entre 2021 et 2024
    Marche à Dakar pour demander justice pour les victimes des troubles politiques entre 2021 et 2024
    information fournie par France 24 30.08.2025 23:26 

    Au Sénégal des centaines de manifestants ont parade ce samedi sous la pluie pour réclamer justice pour les victimes des troubles politiques entre 2021 et 2024 au Sénégal. Au moins 66 personnes ont été tués lors de ces manifestations politiques en soutien au premier ... Lire la suite

  • Les deux retournés acrobatiques fantastiques de João Neves contre Toulouse
    Les deux retournés acrobatiques fantastiques de João Neves contre Toulouse
    information fournie par So Foot 30.08.2025 23:12 

    O fenómeno . Au Stadium de Toulouse ce samedi, João Neves a enflammé la rencontre entre le Téfécé et le PSG avec un doublé spectaculaire . Le milieu portugais n’a eu besoin que d’un quart d’heure pour faire parler la poudre. À la 7 e minute de jeu, après une action ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank