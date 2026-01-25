Mais qui es-tu vraiment, Trinity Rodman ?

Désormais footballeuse la mieux payée au monde, l’Américaine Trinity Rodman (23 ans, Washington Spirit) a déjà le profil d’une attaquante qui va marquer son époque sur et en dehors des terrains. Au point de devenir une icône de son sport ?

À l’instar de plusieurs sportifs de haut niveau, Trinity Rodman a (trop) vite été sous le feu des projecteurs. Plus jeune joueuse jamais sélectionnée dans l’histoire de la NWSL à 18 ans seulement, elle a été le deuxième choix de la draft 2021, atterrissant au Spirit de Washington (club appartenant à Michele Kang, propriétaire d’OL Lyonnes), où elle évolue encore aujourd’hui. Pas suffisant toutefois pour qu’elle ne croule sous la pression. Ajoutez à cela son sens du but inné, son style atypique mais assumé et son histoire familiale singulière, et vous obtenez l’une des jeunes sportives les plus inspirantes du XXI e siècle.

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com